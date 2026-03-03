হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

গভীর রাতে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের উখিয়ায় ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূকে (৩০) ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত গৃহবধূ ওই এলাকার এক প্রবাসীর স্ত্রী।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দিবাগত রাত ৩টায় সেহরির সময় চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এসে গৃহবধূকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের এক স্বজন জানান, ওই গৃহবধূর গলা ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাঁকে শ্বাসরোধ ও নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা ধর্ষণের পর লালা বিবিকে হত্যা করেছে।

এ বিষয়ে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ জানান, নিহতের সুরতহাল করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার কিছু আলামত পাওয়া গেছে জানিয়ে ওসি বলেন, নিহতের শরীরের বিভিন্ন অংশে, কপালে, হাতে ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে। ঘটনার তদন্ত ও অপরাধীদের শনাক্ত করতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে বলে জানান তিনি।

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে গ্যাস পাম্পে আগুনে দগ্ধ আরেকজনের মৃত্যু

টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে জিপ ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ১

সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টাকালে ১৫৩ জন উদ্ধার, আটক ১৫

মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্ট ও খাদ্যদ্রব্যসহ আটক ১৯

কক্সবাজার শহরে এলপিজি গ্যাসপাম্পে দুই দফা আগুন, অগ্নিদগ্ধসহ আহত ১০

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুদের গুলিতে কুতুবদিয়ার জেলে নিহত

কক্সবাজারে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষ, সংবাদকর্মী নিহত

এক জালে ধরা পড়ল ৬ হাজার কেজি লাল কোরাল

টেকনাফে ২ কোটি টাকার ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নাগরিক আটক

টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ সড়কে নোহা-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ ৪ জন গুরুতর আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা