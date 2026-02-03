হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

জামায়াত মুক্তিযোদ্ধা ভাড়া নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক বানাচ্ছে: সালাহউদ্দিন

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

চকরিয়া উপজেলার জঙ্গলকাটা গ্রামে বিএনপির নির্বাচনী পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াত মুক্তিযোদ্ধা ভাড়া নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক বানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কক্সবাজা-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের জোটে যোগদান করিয়েছে, অন্য কথায় বলতে গেলে—ভাড়া নিয়েছে। এখন সাইনবোর্ড দেখাচ্ছে, তাদেরও একজন মুক্তিযোদ্ধা আছে। সেই মুক্তিযোদ্ধাকে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষকও বানাচ্ছে। এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা সেটা অবশ্যই মেনে নেবেন না, তাঁরা প্রতিবাদ জানাবেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের জঙ্গলকাটা গ্রামের এক নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, জামায়াতে ইসলামী এই দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারাই এখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা শুরু করেছে। দলটির আমির সাহেব বলেছেন—এ দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নাকি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেননি। কর্নেল অলি আহমদ সাহেব দিয়েছেন।

তারা প্রলাপ বকা শুরু করেছে, এটা অস্বাভাবিক না। কারণ, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করবে, এটাই স্বাভাবিক। আগামীতে হয়তো এমনও শুনতে হবে, জামায়াতে ইসলামী এ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, বাংলাদেশের মানুষ জানে, কারা আজকে নবরূপে নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেটা একটা প্রতারণা, ধোঁকাবাজি। তারা বলছে, তাদেরও নাকি একজন মুক্তিযোদ্ধা আছে।

জামায়াত আমিরের সমালোচনা করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কয়েক দিন আগে এ দেশের কর্মজীবী নারী সমাজকে চরমভাবে অপমান করেছেন। কর্মজীবী নারীদের পতিতাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নারীদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। বাস্তবে নারীদের কল্যাণ নয়, এটি নারীদের কর্মসংস্থান ধ্বংস করার একটি পরিকল্পনা।

এ সময় কক্সবাজার জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জামিল ইবরাহিম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক ইউসুফ বদরী, মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হেফাজুতুর রহমান চৌধুরী টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়াইবুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

