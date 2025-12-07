হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিয়ে পালিয়েছে: সালাহউদ্দিন আহমদ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

পথসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ । ছবি: সংগৃহীত

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিয়ে পালিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে চকরিয়া উপজেলার হারবাং বাজারে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত পথসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এ দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। দেশে এমন নির্বাচন প্রয়োজন, যেখানে মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেবে এবং বিএনপির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী, সাম্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।

কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করা হবে জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম উন্নয়ন প্রকল্প হবে—এই মহাসড়কটিকে ছয় লেনে উন্নীত করা।

তিনি বলেন, কক্সবাজারে দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ বিএনপির আমলেই শুরু হয়েছিল এবং আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই বন্দরটি সম্পূর্ণভাবে চালু হবে। তখন ছয় লেন মহাসড়ক নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

নির্বাচন কমিশন শিগগিরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে আশা প্রকাশ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপির প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনে প্রচারণায় নামবেন। দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেতে যাচ্ছে মানুষ। আর এই নির্বাচন হবে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দলের এই নেতা বলেন, গণতন্ত্রের জন্য তিনি আপসহীন নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় এলে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন সালাহউদ্দিন আহমদ।

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির এ সদস্য কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী। তিনি ২ ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।

আজ তিনি চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের নুনাছড়ি, নয়াপাড়া, রাখাইনপাড়া, হারবাং বাজার, কালা সিকদারপাড়া, গুদারপাড়া, সওদাগরপাড়া পাহাড়তলী এলাকায় গণসংযোগ করেন। বিকেলে কাকারা ও সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভায় অংশগ্রহণ করেন।

