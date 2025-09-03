সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এখন কক্সবাজারে, ঘুরে দেখলেন এক্সিলারেট এনার্জির হাসপাতাল

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাস কক্সবাজারের মহেশখালীতে এসেছেন। আজ বুধবার বেলা ১১টায় তিনি উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নে হোপ ফাউন্ডেশন ও এক্সিলারেট এনার্জি নির্মিত হোপ এক্সিলারেট হসপিটাল পরিদর্শন করেন।
এ সময় হোপ ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর কে এম জাহিদ উজ্জামান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরে তিনি হোপ হসপিটালের সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন। মহেশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ পিটার হাসের সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মার্কিন দূতাবাসের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তরল প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ‘এক্সিলারেট এনার্জি’র স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
হোপ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর জাহিদুজ্জামান জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জি এ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সহায়তা দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এর অংশ হিসেবে পিটার হাস আজ এ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। সকালে তিনি হাসপাতাল এরিয়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।