টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে জিপ ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ১

কক্সবাজারের টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে জিপ ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে হাফেজ অলি উল্লাহ (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন।
আজ রোববার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের দরিয়ানগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত অলি উল্লাহ টেকনাফ সাবরাং নয়াপাড়া এলাকার আলী মিয়ার ছেলে। আর আহত আমির হোসেন সিকদারকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষের পর অলি উল্লাহ সড়কে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর চোখ ও মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে।
আহত মোটরসাইকেলচালকও হাত এবং মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরে পথচারীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অলি উল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে রামু থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, রোববার মেরিন ড্রাইভ সড়কের দরিয়ানগর এলাকায় মোটরসাইকেল ও জিপের সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের ময়নাতদন্তের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।