ভোটের বিনিময়ে জান্নাত দেওয়ার কথা বললে জিজ্ঞেস করবেন, জান্নাতের বাসস্ট্যান্ড কোথায়: সালাহউদ্দিন আহমদ

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘ভোটের বিনিময়ে কেউ যদি জান্নাত দেওয়ার কথা বলে, তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই জান্নাতের বাসস্ট্যান্ড কোথায়? ইসলামের নামে ভোটের রাজনীতি করা ইমানের ক্ষতি করে। আল্লাহর কাজ বান্দা করতে পারে না।’
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় এক নির্বাচনী জনসভায় সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন। উপজেলার শিলখালী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে শিলখালী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এই জনসভা হয়।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে দেশের ইতিহাস বিকৃত করছে। যাঁরা একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে আমাদের মা-বোনদের তুলে দিয়েছিল, সেই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিই আজ নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল হিসেবে পরিচিত করাতে চাইছে।’
গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, ‘২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের রাজপথ ছিল রক্তভেজা। গণতন্ত্র রক্ষায় হাজারো ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়েছে। বহু ত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে আমরা আজ এই পর্যায়ে এসেছি।’
জামায়াতের আমিরকে ইঙ্গিত করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘ওই দলের আমির সাহেব দাবি করেছেন—তাঁদেরও একজন মুক্তিযোদ্ধা আছেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করছেন। অথচ বাস্তবতা হলো, বিএনপিই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের দল। বিএনপি স্বাধীনতার ঘোষকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিএনপিতে যে সংখ্যক সেক্টর কমান্ডার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন, অন্য কোনো দলে তার কোনো তুলনা নেই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি এবং বারবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছি।’
আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বিএনপি নেতা বলেন, ‘আপনারা যদি আর কোনো স্বৈরতন্ত্রের উত্থান না চান, তাহলে সবাইকে আগামী ১২ তারিখ ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’
প্রসঙ্গত, আজ সালাহউদ্দিন আহমদ বরইতলীর পহরচাঁদা, রাজাখালী, মগনামার কয়েকটি এলাকায় গণসংযোগের পাশাপাশি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন।