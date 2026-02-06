বাসের ধাক্কায় টমটমচালক ও শিশু নিহত

কক্সবাজার টেকনাফে বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একটি ব্যাটারিচালিত মিনি টমটমের চালক ও এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হন চারজন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নাটমুড়াপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন হ্নীলা পশ্চিম লেদা এলাকার টমটমচালক মো. লালু (৪৫) এবং পশ্চিম ফুলের ডেইল এলাকার আবুল হোসেনের মেয়ে মুনতাহা (২)। আহতরা হলেন হ্নীলা ইউনিয়নের নাটমুড়াপাড়া এলাকার মো. আবদুল্লাহ (৩০), মো. বদিউজ্জামান (৪০), মোসা. ফাতেমা (২০) ও ইসমত আরা (৪০)।
স্থানীয়দের বরাতে মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, সকাল ৮টার দিকে কক্সবাজারগামী পালকি পরিবহনের বাসের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী মিনি টমটমের ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই টমটমচালক এবং এক শিশুর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় আহত চারজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে লেদা আইএমও হাসপাতালে ভর্তি করে।
ওসি আরও বলেন, লাশ দুটির সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।