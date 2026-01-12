হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

দুদকের আরেক মামলায় কক্সবাজারের সাবেক পৌর মেয়রের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ছবি: সংগৃহীত

সরকারি বরাদ্দ নয়ছয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের আরেকটি মামলায় কক্সবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল আবছারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।

আদালতের রায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি আসামিকে আত্মসাৎ করা সমপরিমাণ অর্থ—২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ সাহেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলায় মোট সাতজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। বিচার চলাকালে আসামি নুরুল আবছার জামিন নিয়ে পলাতক থাকেন।

মামলার নথি থেকে জানা গেছে, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নুরুল আবছার কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র থাকাকালে বিভিন্ন কাজের বরাদ্দের ২৯ লাখ ১৫০ টাকা আত্মসাৎ করেন। ১৯৯১ সালে এ ঘটনায় মামলাটি করে দুদক।

এর আগে ৭ জানুয়ারি একই আদালত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের পৃথক তিনটি মামলায় নুরুল আবছারকে এক বছর করে মোট তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। পৌরসভার মেয়র থাকাকালে প্রায় ৫৭ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই মামলা তিনটি করা হয়।

