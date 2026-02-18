হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

টেকনাফে সমুদ্রসৈকতে তরুণ-তরুণীর মরদেহ উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

মেরিন ড্রাইভ সড়ক-সংলগ্ন লম্বরী ও মিঠাপানির ছড়া নৌঘাট এলাকায় আজ সকালে দুটি লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ সদর মেরিন ড্রাইভ সড়ক-সংলগ্ন লম্বরী ও মিঠাপানির ছড়া নৌঘাট এলাকায় এক তরুণ ও এক তরুণীর মরদেহ ভেসে এসেছে। পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করেছে।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টার দিকে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের উত্তর লম্বরী সৈকত এলাকা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, মেরিন ড্রাইভ সড়ক-সংলগ্ন সমুদ্রসৈকতে এক তরুণ ও এক তরুণীর মরদেহ ভেসে আসার খবর পেয়ে উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সালামকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।

সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, মরদেহগুলোর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখনো তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া তরুণীর শরীরে কোনো পোশাক ছিল না। অপর দিকে তরুণের পরনে লম্বা প্যান্ট ও জ্যাকেট ছিল।

