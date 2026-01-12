নাফ নদীর তীরে আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণ, বাংলাদেশি যুবকের পা বিচ্ছিন্ন

কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীতে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে মো. হানিফ (২৮) নামে এক যুবকের বাঁ পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের লম্বাবিল-সংলগ্ন নাফ নদীর তীরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত হানিফ হোয়াইক্যং লম্বাবিল এলাকার বাসিন্দা ফজল করিমের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, হানিফ নাফ নদীতে একটি মাছের প্রজেক্টে কাজ করছিলেন। এ সময় নদীর তীরে মাটিতে পুঁতে রাখা একটি মাইনের ওপর পা পড়লে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর বাঁ পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উখিয়ার কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
দুপুর ১২ টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন, হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক খোকন কান্তি রুদ্র। তিনি বলেন, ‘নাফ নদীতে মাছের প্রজেক্টে কাজ করার সময় এক যুবকের বাম পা বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর পেয়েছি। স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
এদিকে স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, নাফ নদী ও আশপাশের এলাকায় আরও মাইন পুঁতে রাখা থাকতে পারে। এতে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। তারা সীমান্তবর্তী এসব এলাকায় দ্রুত নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার ও জনসাধারণকে সতর্ক করার দাবি জানিয়েছেন।