মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফে শিশু নিহত, আহত কয়েকজন

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে এক বাংলাদেশি শিশু নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে কক্সবাজারে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেচ্ছিব্রিজ সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) খোকন চন্দ্র রুদ্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত শিশু আফনান (৭) একই এলাকার জসিম উদ্দিনের মেয়ে। এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে এসআই খোকন চন্দ্র রুদ্র বলেন, আজ সকালে তেচ্ছিব্রিজ সীমান্ত এলাকার ওপারে মিয়ানমারে আরাকান আর্মি এবং রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। দুই পক্ষের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলি হয়। একপর্যায়ে রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা সীমান্তের শূন্যরেখার দিকে পিছু হটে। সকাল ৯টার দিকে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল গোলাগুলি হয়। এ সময় মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি সীমান্তের বাংলাদেশি এক বসতঘরে আঘাত হানে। এতে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।
পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ঘটনার খবর শুনে পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও এপিবিএন সদস্যরা গেলে উত্তেজিত স্থানীয় লোকজন তাঁদেরকে বাধা দেয়। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে যেতে পারছে না। নিহত শিশুর লাশ এখনো বাড়িতে রয়েছে বলে জানান তিনি।