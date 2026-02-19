হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

পেকুয়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে শিশু নিহত, আহত ৬

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের পেকুয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তাহসিন নামের দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত শিশুর মাসহ ছয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাহসিন ঈদগাঁও উপজেলার পালাকাটা গ্রামের আব্দুল হকের শিশুসন্তান। আর তাহসিনের মা আনার কলিকে (৩৫) গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত অন্য যাত্রীরা হলেন চকরিয়া উপজেলার বাটাখালী গ্রামের উম্মে হাবিবা (২৬), তাঁর চার বছর বয়সী ছেলে আব্দু রহমান ও এক বছর বয়সী ছেলে আব্দুল্লাহ, ফাঁসিয়খালী গ্রামের মো. ইউনুছ (৬৫) ও কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল গ্রামের শাহেদ (৩০)।

জানা গেছে, চকরিয়া পৌর সদর থেকে যাত্রী নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি মগনামা যাচ্ছিল। সেখান থেকে বোটযোগে কুতুবদিয়া দ্বীপে যাওয়ার কথা ছিল। মগনামা ঘাট থেকে ছেড়ে আসা বলাকা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কক্সবাজার যাওয়ার পথে পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে পৌঁছালে অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে শিশু তাহসিন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহত হন আরও ছয়জন।

এ ব্যাপারে পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরুল হাসান বলেন, বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে এক শিশু নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

টেকনাফে বিজিবির সঙ্গে চোরাকারবারিদের গোলাগুলি, ১০ লাখ ইয়াবা উদ্ধার

টেকনাফের পাঁচ জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফে সমুদ্রসৈকতে তরুণ-তরুণীর মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার-১ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ নির্বাচিত

কক্সবাজারে সালাহউদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে এগিয়ে, বাকি তিনটিতেও ধানের শীষের দাপট

কক্সবাজার-১: বিএনপির সালাহউদ্দিন বিপুল ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে

টেকনাফে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন

উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

যারা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেনি, তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে: সালাহউদ্দিন

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে নিহত শিশু হুজাইফার দাফন সম্পন্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা