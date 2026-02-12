কক্সবাজারে সালাহউদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে এগিয়ে, বাকি তিনটিতেও ধানের শীষের দাপট

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর আবদুল্লাহ আল ফারুখ।
কক্সবাজার-২ (মহেশখালী ও কুতুবদিয়া) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
কক্সবাজার-৩ (সদর, রামু ও ঈদগাঁও) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা লুৎফুর রহমান কাজল এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর শহীদুল আলম বাহাদুর।
কক্সবাজার-৪ (উখিয়া ও টেকনাফ) আসনে বিএনপির জেলা সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির নুর আহমদ আনোয়ারী।