চকরিয়ায় দুই ডাকাত দলের গোলাগুলি, নিহত ১

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় চিংড়ি জোনে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই ডাকাত দলের মধ্যে গোলাগুলিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয়রা। আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শনিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়নের সওদাগরঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম সিরাজুল ইসলাম (৩৭)। তিনি চিরিংগা ইউনিয়নের সওদাগরঘোনা গ্রামের ওমর আলীর ছেলে এবং একটি ডাকাত দলের সদস্য। গুলিবিদ্ধ দুজনের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, চকরিয়ার উপকূলীয় চিংড়ি জোনে ডাকাতি, ঘের দখল, চাঁদা উত্তোলন করতেন জাহাঙ্গীর আলম ও নেজাম উদ্দিনের ডাকাত গ্রুপ। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর আলাদা গ্রুপ তৈরি করেন তাঁরা। এরপর কয়েক দফা দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।
আধিপত্য বিস্তার নিয়ে শনিবার সকাল থেকে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। গোলাগুলিতে নেজাম ডাকাত গ্রুপের সদস্য সিরাজসহ আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হন। এদের মধ্যে সিরাজকে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের অন্তত ৮০-৯০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় লোকজন।
এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইয়াছিন মিয়া বলেন, চিংড়ি জোন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। সওদাগরঘোনা এলাকায় অভিযান চলছে।