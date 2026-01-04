ভোটের কয়েক দিন রোহিঙ্গা ক্যাম্প সিল করে রাখা হবে: ইসি আবুল ফজল

ভোটের আগে-পরে কয়েক দিন রোহিঙ্গা ক্যাম্প সিল করে রাখা হবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। আজ রোববার কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের শহীদ এ টি এম জাফর আলম সম্মেলনকক্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলে’র মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ বলেন, ভোটের সময় রোহিঙ্গারা যেন কোনোভাবেই মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে না পারে এবং তাদের যেন অপরাধে কেউ ব্যবহার করতে না পারে—এ জন্য ভোটের আগে ও পরবর্তী কয়েক দিন উখিয়াসহ টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোকে সিল করে রাখতে হবে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
‘মিনমিন করে’ এ নির্বাচন করা যাবে না বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ নির্বাচন ভালো করতে না পারলে তার পরিণতি সবাইকে ভোগ করতে হবে। নির্বাচনে অনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই। কেউ সংক্ষুব্ধ হলে তিনি আইনের আশ্রয় নেবেন। গায়ের জোরে কিছু হবে না।’
যৌথ বাহিনীর অপারেশন শুরু হবে জানিয়ে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘এ অভিযানের মূল লক্ষ্য হবে তিনটি। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও নির্বাচনী আচরণবিধির বড় ধরনের ব্যত্যয় থাকলে সেটিকে অ্যাড্রেস করা।’
জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে সভায় জেলার বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে দুপুরে উখিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আয়োজিত উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে এই নির্বাচন কমিশনার।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইমরান হোসাইন সজীবের সভাপতিত্বে ও উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত আসমার সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, বিজিবি, পুলিশ, এপিবিএন, র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মকর্তারা।