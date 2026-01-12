মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাগাড়ে আগুন

কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাগাড়ে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটসহ প্রকল্পের নিজস্ব ইউনিটের কর্মীরা। তবে এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তাৎক্ষণিক জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা।
সোমবার রাত পৌনে ৯টায় মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের টাউনশিপ এলাকা-সংলগ্ন পরিত্যক্ত মালপত্রের স্তূপে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
মহেশখালী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ইনচার্জ সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, রাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিত্যক্ত ময়লার স্তূপে আকস্মিক আগুন লাগে। এতে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংশ্লিষ্টদের খবরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিজস্ব আগুন নিয়ন্ত্রণকর্মীরাও কাজ করছেন।
আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না এলেও ঝুঁকিমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী।
সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছে কি না কিংবা ক্ষতিক্ষতির ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।