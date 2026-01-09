মিয়ানমারের দিক থেকে আসা গুলিতে বিদ্ধ বাংলাদেশি জেলে

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং নাফ নদী সীমান্তে মাছ ও কাঁকড়া শিকারের সময় মিয়ানমারের দিক থেকে ছোড়া গুলিতে বাংলাদেশি এক জেলে গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ আলমগীর (৩০) টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং বালুখালী এলাকার সৈয়দ আহমদের ছেলে।
শুক্রবার এই তথ্য নিশ্চিত করেন উখিয়ার ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম।
বিজিবির ওই কর্মকর্তা জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাফ নদী সীমান্ত এলাকায় মাছ শিকারের সময় এক জেলে গুলিবিদ্ধ হন। মিয়ানমারের মংডু শহর এলাকায় ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে, বাংলাদেশ সীমান্তে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। টেকনাফের হোয়াইক্যং সীমান্তের বিপরীতে মিয়ানমারে শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে শুরু করে থেমে থেমে বেলা ৩ পর্যন্ত গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। হয়তো তাদের অভ্যন্তরে কোনো ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের সীমান্তে না যেতে এবং সাবধানে চলাফেরা করার জন্য বলা হয়েছে। সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।
জেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ওয়াসিম জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমগীর তাঁর এক সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে হোয়াইক্যং সীমান্ত দিয়ে নাফ নদীতে মাছ ও কাঁকড়া শিকারে যান। তাঁরা বিলাসীর দ্বীপ এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ মিয়ানমারের দিকে থেকে ছোড়া একটি গুলি আলমগীরের বাঁ হাতে লাগে।
আহত আলমগীরের ভাই ইউনুছ জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আলমগীর নৌকার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান। সঙ্গে থাকা সহযোগী দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নৌকাযোগে সীমান্তের কাছে নিয়ে আসেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।
হোয়াইক্যং ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) খোকন কান্তি রুদ্র বলেন, ‘নাফ নদী সীমান্ত এলাকায় মাছ শিকারের সময় এক জেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে খবর নিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সীমান্তের কাছাকাছি না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছি।’