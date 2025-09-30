হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

টেকনাফে ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। আজ মঙ্গলবার উপকূলের সেন্ট মার্টিনের অদূরবর্তী বঙ্গোপসাগরে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে টেকনাফ পৌর ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ জানান, সোমবার দুপুরে টেকনাফের কায়ুকখালী ঘাট থেকে একাধিক ট্রলার মাছ ধরতে যায়। মঙ্গলবার সকালে অস্ত্রধারী আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে দুটি ট্রলারের ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়।

অপহৃতদের মধ্যে স্থানীয় জেলের পাশাপাশি রোহিঙ্গাও রয়েছে বলে জানা গেছে। অপহৃত ট্রলারের একটি মালিক টেকনাফ পৌরসভার নাইট্যং পাড়ার ছৈয়দ আলম এবং অপরটি পৌর ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিজিবি ও কোস্ট গার্ডকে অবহিত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

টেকনাফে কাভার্ড ভ্যানে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, ২ আরোহী নিহত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি ছুটিতে কক্সবাজারে পর্যটকদের ভিড়

কক্সবাজারে বিশ্ব পর্যটন দিবসে নানা আয়োজন

চকরিয়ায় ব্রিজে পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত লাশ

প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় দখলের উৎসব চলছেই

কক্সবাজারে নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ আসামির যাবজ্জীবন

সাগরপথেই দেশে ঢুকছে ৮০% মাদক

টেকনাফে পাহাড় থেকে ৩ মানব পাচারকারী আটক, ৮৪ জন উদ্ধার

টেকনাফে বজ্রপাতে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা