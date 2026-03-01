হোম > সারা দেশ > চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াত কর্মী নিহত

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 

সংঘর্ষে আহত একজন মারা গেছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হাফিজুর রহমান (৫০) মারা গেছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর কাকরাইলে একটি হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির ছোট ভাই বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজুর রহমানকে (৪৫) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রাত ২টার দিকে জীবননগর পৌর যুব জামায়াতের সভাপতি আরিফ জোয়াদ্দার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আরিফ জোয়াদ্দার বলেন, ‘হাসাদার ঘটনায় বাঁকা ইউনিয়ন আমির মফিজুর রহমানের বড় ভাই ও ঢাকা জুয়েলার্সের মালিক হাফিজুর রহমান ভাই মারা গেছেন। আর মফিজুর রহমান ভাইয়ের অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।’

জানা গেছে, লাশ নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আমির রুহুল আমিন। রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় এই ঘটনায় জামায়াত বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের জামায়াতের সমর্থক কেরামত আলীর ছেলে সোহাগের সঙ্গে হাসাদাহ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জসিম উদ্দীনের ছেলে মেহেদীর বিরোধ চলছিল। বিরোধ মীমাংসার জন্য গতকাল রাতে হাসাদাহ বাজারে দুই পক্ষের বসার কথা ছিল। তবে সন্ধ্যার দিকে দুই পক্ষের কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

সংঘর্ষে আহত মেহেদী বলেন, ‘আমি বাজার করতে গিয়েছিলাম। এ সময় আমার আব্বা ফোন করে বলেন, জামায়াতের লোকজন বাড়িতে আক্রমণ করেছে। এসে দেখি আমার আব্বাকে মারধর করা হচ্ছে। এ সময় ইসরাইলের নেতৃত্বে সোহাগ এসে চায়নিজ কুড়াল দিয়ে আমার মুখে কোপ মেরেছে। আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।’

মেহেদীর বাবা জসিম উদ্দীন বলেন, ‘আমি মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখন ইসরাইল হুজুর বেশ কয়েকজনকে নিয়ে নারায়ে তাকবির স্লোগান দিয়ে হামলা শুরু করে। আমি বলেছিলাম, আগে কথা শোনো; কিন্তু তারা কিছু না শুনেই আমাকে মারধর করে। পরে সুটিয়ার এক ছেলে ও সোহাগ মারধর করে। এরপর আমার ছেলে এলে তাকেও মারধর করা হয়। তাদের হাতে রামদা, হকিস্টিক ও চায়নিজ কুড়াল ছিল।’

রাতে হাসাদাহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আখতারুজ্জামান বলেন, ‘হামলায় আহত জামায়াতের তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সম্ভবত তাঁদের ঢাকায় নেওয়া হবে। দলীয় সিদ্ধান্তের পর মামলা করা হবে।’

এ বিষয়ে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ বলেন, হাসাদাহে জামায়াত ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিবেশ শান্ত রয়েছে। আহত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

সম্পর্কিত

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মী হত্যায় জড়িতদের ধরতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

জীবননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এমপি রুহুল আমিনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান, অপারেশন চালুর আশ্বাস

সেবা বন্ধ করে দুই এমপির সভা, ফিরে গেলেন রোগীরা

বেকারির ডালডায় মিলল মরা ইঁদুর

চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে ১১ দলের প্রার্থীর জয়

চুয়াডাঙ্গায় ব্যালট বইয়ে ৯৯ পেপার কম থাকার অভিযোগ

পোস্টাল ভোট দেওয়ার পরও কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা, স্কুলশিক্ষককে জরিমানা

৭৯ হাজার টাকাসহ কেন্দ্রের সামনে থেকে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি আটক

বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৩
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা