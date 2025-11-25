মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে চবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে আরিফুল ইসলাম সাকিব নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। গতকাল সোমবার রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে তাঁর মারা যাওয়ার বিষয়টি জানা যায়। সাকিবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যরা।
সাকিব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর হাতিয়ার জাহাজমারা ইউনিয়নে।
সাকিবের সহপাঠীদের সূত্রে জানা গেছে, সাকিব কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও ফুটবল খেলেছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে শরীর খারাপ করলে কয়েকবার বমি করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দায়িত্বরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে সাকিবের মৃত্যু হয়েছে। ছোট আঘাত থেকে এটি হতে পারে।
এই ঘটনায় রাতে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চবি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম সাকিবের অকালমৃত্যুতে গভীরভাবে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. মো. কামাল উদ্দিন। তাঁরা সাকিবের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের একজন শিক্ষার্থী মৃত্যুবরণ করেছে। সিএমসি থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু প্রতিনিধিরা সিএমসিতে যাচ্ছে। প্রয়োজনে আমরা তাদেরকে সর্বোচ্চ সহায়তা করব। ছাত্র প্রতিনিধিরা এলে বাকি খবর আপনাদেরকে জানানো হবে।’