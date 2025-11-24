হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

আনোয়ারা থানা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার পরৈকোড়া ইউনিয়নের পাঠনীকোটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম ফজল করিম (৩৫)। তিনি বাঁশখালী উপজেলার দাড়িয়াপাড়া ফতের বাপের বাড়ির মফজল আহম্মদের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল রোববার গভীর রাতে পরৈকোড়া ইউনিয়নের পাঠনীকোটা নুর মোহাম্মদের বাড়িতে গরুচোরের দল হানা দেয়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারটির লোকজন চোরদের উপস্থিতি টের পেলে তাদের ধাওয়া করেন। এরপর এলাকাবাসী সংগঠিত হয়ে তাদের ধাওয়া দিয়ে পিটুনি দেন। এতে ফজল করিমের মৃত্যু হয়।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্যমতে গরুচোর সন্দেহে পিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। তিনি আরও বলেন, ভিকটিমের মৃত্যুর ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া আইন নিজের হাতে তুলে যাঁরা সংগঠিত ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ।

