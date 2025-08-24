হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ ২ জন কারাগারে

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা কিশোরীকে (১৪) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার তাঁদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের আইরমঙ্গল এলাকার বাসিন্দা মো. নাঈম প্রকাশ পেজা ও একই এলাকার হাসমন আক্তার প্রকাশ ফুতু।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।’

পুলিশ সূত্র জানায়, শাহাজাহান (২১), মো. নাঈম প্রকাশ পেজা (২০), ওমর ফারুক (২৪) ভুক্তভোগীকে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আনোয়ারার পশ্চিম বরৈয়া ডিউরি রাস্তার মাথায় বিলের পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের একটি পরিত্যক্ত টিনশেড ঘরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন।

পরে হাসমন আক্তার প্রকাশ ফুতু (৩৫) ভুক্তভোগী কাপড় ধুয়ে ধর্ষণের আলামত বিনষ্ট করেন এবং ব্যথানাশক সেবন করিয়ে ঘটনা প্রকাশ না করতে প্রলোভন এবং ভয়ভীতি দেখান।

