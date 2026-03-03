হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

জেরিন আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জেরিন আক্তার (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার পৌরসদরে ইকোপার্কের পশ্চিম পাশ-সংলগ্ন সরকারি পুনর্বাসনের ঘরের একটি কক্ষ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

মৃত জেরিন পুনর্বাসনকেন্দ্রের বাসিন্দা ফারুকের স্ত্রী। তিনি উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের হাশেম নগর এলাকার আবুল কালামের মেয়ে। তাঁর তিন মাস বয়সী একটি শিশুসন্তান রয়েছে।

মৃতের স্বজনেরা জানান, দেড় বছর আগে ফারুকের সঙ্গে জেরিনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাঁরা ফারুকের মাদকাসক্তির বিষয়টি জানতে পারেন। ফারুক মাদকাসক্ত হয়ে ঘরে ফিরে জেরিনকে মারধর করতেন। গতকাল সোমবার রাতে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে জেরিনের বাড়িতে আসেন তাঁরা। পরে পুলিশের সহায়তায় জেরিনের লাশ উদ্ধার করেন। স্বজনদের ধারণা, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ফারুক জেরিনকে শ্বাসরোধ করে মেরে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

জেরিনের বাবা আবুল কালাম জানান, মাদকাসক্ত ফারুক নেশার টাকার জন্য প্রায় সময় তাঁর মেয়েকে মারধর করতেন। মেয়ের সংসার বাঁচাতে একাধিকবার টাকাও দিয়েছেন তিনি। প্রতিবেশীদের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন, গতকাল রাতেও ফারুক তাঁর মেয়েকে মারধর করেছেন। ফারুক জেরিনকে মেরে ফাঁসির নাটক সাজিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন আবুল কালাম।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর বলেন, গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

