তিতাসে যুবককে ৬ টুকরা করে হত্যা, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার তিতাসে মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া (৩০) নামের এক যুবককে হত্যা করার অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার ভোররাতে উপজেলার মজিদপুর গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মজিদপুর গ্রামের মজু মিয়ার ছেলে হোসেন ও তাঁর স্ত্রী স্মৃতি আক্তার।

নিহত নজরুল উপজেলার সাহাবৃদ্ধি গ্রামের মো. হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে।

আসামিদের স্বীকারোক্তির বরাতে তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুলউল্লাহ জানান, দুই সন্তানের জননী স্মৃতি ভাড়া বাসায় থাকার সময়ে নজরুলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কয়েকবার তাঁদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন স্বামী হোসেন। পরে স্ত্রীকে মজিদপুর গ্রামে নিয়ে এলেও সম্পর্ক বজায় থাকায় হোসেন ক্ষুব্ধ হন। ৬ আগস্ট রাতে স্মৃতির ডাকে নজরুল ওই বাড়িতে এসে ঘরে ঢোকেন। এ সময় দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকা হোসেন চায়নিজ কুড়াল দিয়ে নজরুলের মাথায় আঘাত করেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্মৃতি তাঁর মুখ চেপে ধরেন এবং হোসেন এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। পরে লাশ ছয় টুকরা করে বস্তায় ভরে বাড়ির পাশে তিতাস নদে ফেলে দেন। ঘটনার পর থেকে নজরুলকে কোথাও পাওয়া না গেলে তাঁর বাবা তিতাস থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন।

আজ সকাল থেকে নদে লাশ উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দল কাজ করছে। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত হোসেনের বাড়ির পাশে নদ থেকে একটি ইটভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে দুটি বিচ্ছিন্ন হাত উদ্ধার করা হয়।

