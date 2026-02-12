হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সুন্দর পরিবেশে জীবনের প্রথম ভোট দিলাম: তামিম ইকবাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ভোট দিলেন তামিম ইকবাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরের (চট্টগ্রাম-৯ আসন) আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার তামিম ইকবাল।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে আসকারদীঘিরপাড় এলাকায় অবস্থিত এই কেন্দ্রে আসেন তামিম। একটি সাদা পাজেরো করে এসে সামনে-পেছনে সেনা নিরাপত্তায় তিনি কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর ভাই ক্রিকেটার নাফিস ইকবালও।

ভোট দেওয়ার পর সামগ্রিক পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তামিম ইকবাল বলেন, ‘সুন্দর পরিবেশে জীবনের প্রথম ভোট দিলাম। খুবই ভালো লাগছে। নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি।’

এদিকে এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা কে বি এম মোস্তফা জামান বলেন, বেলা ১১টা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ১৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।

