রাউজানে যৌথ অভিযানে দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৫

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে যৌথ অভিযানে দেশি-বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (১৯ নভেম্বর) দিবাগত রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় রাউজান থানাধীন নোয়াপাড়া, বাগোয়ান, পূর্ব ও পশ্চিম গুজরা, সুলতানপুর, কদলপুর, রাউজান ইউপি ও পৌরসভা এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। একই সময়ে ১৭টি স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহন ও সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করা হয়।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ, র‍্যাব-৭, নৌ পুলিশ ও ৯ এপিবিএনের বিশেষ যৌথ অভিযানে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা হয় আটটি এলজি, ছয়টি কার্তুজ, ১৪টি ছোরা, তিনটি রামদা, দুটি চাপাতি, দুটি তলোয়ার, একটি কিরিচ ও একটি ইলেকট্রিক কাটার। এ ছাড়া চেকপোস্টে ২৮টি মোটরসাইকেল ও একটি ট্রাক আটক করা হয় এবং মোটরযান আইনে ৩৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিভিন্ন অপরাধে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-৭-এর অভিযানে উদ্ধার করা হয় তিনটি এলজি, দুটি তলোয়ার ও একটি কিরিচ। গ্রেপ্তারকৃতদের নাম-ঠিকানা জানা যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) নগরের ২ নম্বর গেট চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মো. সাইফুল ইসলাম সানতু এ তথ্য জানান।

পুলিশ সুপার বলেন, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার অংশ হিসেবে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে রাউজান থানাধীন নোয়াপাড়া, বাগোয়ান, পূর্ব ও পশ্চিম গুজরা, সুলতানপুর, কদলপুর, রাউজান ইউপি ও পৌরসভা এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। একই সময়ে ১৭টি স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহন ও সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করা হয়।

