আদালতে সাজার রায় শুনে ইয়াবা মামলার আসামির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

আদালতে সাজার রায় শুনে মাদক (ইয়াবা) মামলার এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের পটিয়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম আলী আজগর (৪৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পটিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জিআরও ফোরকান মিয়া বলেন, ২০২১ সালের একটি মাদক মামলায় আসামি আলী আজগর আজ বিকেলে আদালতে হাজির হন।

সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক বেগম তাররাহুম আহমেদ আসামির বিরুদ্ধে দুই বছরের সাজার আদেশ দেন। এর পরপরই আসামি মাথা ঘুরে পড়ে যান।

তখন দায়িত্বরত পুলিশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

মৃত আলী আজগর পটিয়া উপজেলার উত্তর হুলাইন গ্রামের মৃত ফজল আহমদের ছেলে।

