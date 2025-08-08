রামগড়ে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

খাগড়াছড়ির রামগড়ে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ মজুত রাখার অভিযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার উপজেলার সোনাইপুল বাজারে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী শামীম।
স্থানীয় প্রশাসন জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোনাইপুল বাজারে ‘জননী মেডিকেল হল’ নামের একটি দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দেখা যায়, দোকানে মজুত রয়েছে ২০১৮, ২০২০, ২০২২ ও ২০২৩ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ বিপুল ওষুধ। এগুলোর মধ্যে অনেক প্যাকেট বহু আগেই বিক্রির অযোগ্য হয়ে পড়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।
এ সময় দোকানের স্বত্বাধিকারী নুর হোসেন সোহাগকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। জব্দ করা হয় মেয়াদোত্তীর্ণ সব ওষুধ।
এ বিষয়ে ইউএনও কাজী শামীম বলেন, ওষুধ জীবনরক্ষাকারী উপাদান। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রি জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। জনস্বার্থে অভিযান চলমান থাকবে।
জানা যায়, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সেবনের ফলে শারীরিক জটিলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হওয়া—এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করা প্রকাশ্যে বিষ বিক্রির মতো অপরাধ। এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।