ঘরে ঝুলছিল নারীর লাশ

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের পূর্ব কেঁয়াগড় কালু মহাজনের বাড়ির নিজ কক্ষে লাশটি পাওয়া যায়।
ওই নারীর নাম পাপিয়া দাশ (৩৭)। তিনি দুই সন্তানের জননী ও পলাশ দত্তের স্ত্রী। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।