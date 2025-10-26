হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ঘরে ঝুলছিল নারীর লাশ

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের পূর্ব কেঁয়াগড় কালু মহাজনের বাড়ির নিজ কক্ষে লাশটি পাওয়া যায়।

ওই নারীর নাম পাপিয়া দাশ (৩৭)। তিনি দুই সন্তানের জননী ও পলাশ দত্তের স্ত্রী। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

সম্পর্কিত

চসিক মেয়রের সঙ্গে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

চট্টগ্রামে হ্যান্ডকাফসহ পালানো আসামিকে গ্রেপ্তার করল র‍্যাব

থানচির বলিবাজারে পুড়ল ১৩ দোকান

মিয়ানমার থেকে ছুটে আসা গুলিতে টেকনাফে নারী আহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেলমেট, জ্যাকেট ও ক্রিকেটের প্যাড পরে সংঘর্ষ, নিহত ১

চট্টগ্রাম বন্দরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি থানচিতে গ্রেপ্তার

রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবদলের কর্মী নিহত

রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবদল কর্মী নিহত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে গমের প্রথম চালান নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাল জাহাজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা