হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পাকিস্তানের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সাউদার্ন ইউনিভার্সিটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের আমন্ত্রণে ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ ওয়াসিফসহ ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের আমন্ত্রণে ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছে পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ ওয়াসিফসহ নামকরা ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল। পরিদর্শনকালে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) ড. শরীফ আশরাফউজ্জামান, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সরওয়ার জাহানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও সম্ভাবনা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেয়।

সভায় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আবেদনপ্রক্রিয়া, বৃত্তি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধা তুলে ধরেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় প্রতিনিধিদলে ছিলেন উচ্চশিক্ষা কমিশন, ইসলামাবাদের প্রকল্প পরিচালক জেহানজেব খান; ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কম্পিউটার অ্যান্ড ইমার্জিং সায়েন্সের (এনইউসিইএস-ফাস্ট) রেক্টর ড. আফতাব আহমেদ ও ইন্টারনাল এডুকেশনের কো–অর্ডিনেটর ওয়াকার বেইগ; উচ্চশিক্ষা কমিশনের সিনিয়র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ওয়াকার খান ও সহকারী তানজিলা নাগবি; করাচির ডিওডব্লিউ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেসের পরিচালক (ভর্তি বিভাগ) তৈয়বা আমীর ও কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট সেলের পরিচালক ড. সনম সমরো।

এ ছাড়া লিয়াকুত ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্সেসের অধ্যাপক ড. বিনাফশাহ মঞ্জুর, কিউইসির প্রধান ড. সৈয়দ ফাসিহা শাহ, এনইডি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন অধ্যাপক ড. আমীর ইকবাল, পাক–অস্ট্রিয়া ফ্যাচোশুলে (ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট), হরিপুরের সহকারী অধ্যাপক ড. আমীরজেব খান ও ড. রিজওয়ান আহমেদ, পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ভর্তি বিভাগ) ড. সাইফুল্লাহ খান, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের এপি ও কাউন্সিলর সরুপ আনোয়ার উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদের মধ্যে ছিলেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস, ইসলামাবাদের পরিচালক (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. নাদিম তালিব; ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (নাস্ট) ডেপুটি পরিচালক জাফর আব্বাস নাগবি; কমসেটস ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদের ইন্টারনাল অফিসের প্রধান ড. হামাদ ওমর; নাস্টের ডেপুটি পরিচালক মোহাম্মদ নাঈম; লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসের আন্তর্জাতিকবিষয়ক কর্মকর্তা সানিয়া মনসুর; ফাতিমা জিন্নাহ উইমেন ইউনিভার্সিটির ডিন ও ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আজরা ইয়াসমিন এবং বিকনহাউস ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, লাহোরের লিড একাডেমিক ওমর ইমাম।

সম্পর্কিত

থানার কাছেই ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে চা-দোকানি নিহত

স্বামীকে কিডনি দানের অনন্য দৃষ্টান্ত, প্রশংসায় ভাসছেন স্ত্রী ফাতেমা

চাঁদপুরে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশু নিহত

রেললাইনে দোকান, ট্রেন চলাচলের রুটে বদল

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ২

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন নৌবাহিনীর ৮৫ সদস্য

আইনজীবী আলিফ হত্যা: আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

কুমিল্লায় এক যুগ আগের হত্যা মামলায় দুজনের মৃত্যুদণ্ড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা