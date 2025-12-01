হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কলোনিতে আগুন, পুড়ল অর্ধশত ঘর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পোড়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরে আগুন লেগে একটি কলোনির অর্ধশত ঘর পুড়ে গেছে। আজ সোমবার সকালে নগরের বায়েজিদ থানাধীন অক্সিজেন মোড়সংলগ্ন একটি কলোনিতে (কেডিএস গার্মেন্টসের পেছনে) এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিস প্রাথমিকভাবে বলেছে, রান্নার চুলা থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে দগ্ধ বা হতাহতের খবর মেলেনি।

ফায়ার সার্ভিসের কাছের স্টেশনসহ আশপাশ থেকে ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানায় সংস্থাটির বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ।

জানা গেছে, নগরীর অক্সিজেন মোড় এলাকার রেললাইনসংলগ্ন ওই কলোনিতে অর্ধশত ভাড়া ঘর ছিল। সেখানে পার্শ্ববর্তী পোশাক কারখানার শ্রমিকরাসহ নিম্ন আয়ের মানুষ বসবাস করেন। আগুনে ঘরের ভেতরে থাকা আসবাব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক শাহ ইমরান বলেন, অক্সিজেন এলাকার একটি বস্তিতে আগুন লাগার খবর পেয়ে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা আগুন ছড়িয়ে দিতে দিইনি। তবে আশপাশে পানির উৎস না থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, রান্নার চুলা থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।’ তিনি জানান, আগুনে কোনো হতাহত নেই এবং এ ঘটনায় তিন লাখ টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

