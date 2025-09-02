হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

স্ত্রীর গলাকাটা লাশ, ঝুলন্ত স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে রেশমা আকতার (১৮) নামের এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর স্বামী মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে (১৯) উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়েছেন স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ইছানগর ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রেশমার ফুফুর পরিবারের দাবি, তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসা ভাতিজিকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন তাঁর স্বামী ইব্রাহিম।

নিহত রেশমা নোয়াখালী মাইজদী এলাকার মৃত ইউসুফের মেয়ে। গত বছর সিলেট এলাকার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। এই দম্পতির ৮ মাসের এক শিশুসন্তান আছে। জানা গেছে, বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় থেকেছে এই দম্পতি। ১৩ দিন আগে স্বামী-সন্তান নিয়ে ফুফুর বাড়িতে এসেছিলেন রেশমা। সেখানে থেকে তাঁর বেকার স্বামীর জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করার চিন্তা ছিল।

ফুফু পিয়ারা বেগম (২৬) বলেন, ‘আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই চাকরি করি। ১৩ দিন আগে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে আমার ভাড়া বাসায় বেড়াতে আসে রেশমা। আমাদের একটি কক্ষে তাদের থাকতে দিই। আজ সকালে চাকরিতে চলে যাই আমরা। রেশমার ৮ মাসের শিশুটিকে আমার ছেলেমেয়ের কাছে রাখতে দিয়েছিল। বিকেলে ঘরে এসে দেখি, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ঘরের টিনে ঝুলছিল ভাতিজির স্বামী। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘরের টিন কেটে তাকে উদ্ধার করি। অন্য একটি কক্ষে আমার ভাতিজির গলাকাটা লাশ দেখতে পাই।’

পিয়ারা বেগমের স্বামী মোহাম্মদ সবুজ (৩০) বলেন, ‘গত ১৩ দিনে একবারও তাদের ঝগড়াঝাঁটি করতে দেখি নাই আমরা। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে গলা কেটে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমরা ঘরের টিন কেটে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কেন যে এখানে এসে এই ঘটনা ঘটাল, বুঝতে পারছি না।’

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শরীফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে চমেকের মর্গে পাঠিয়েছে এবং আহত স্বামীকেও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় পুলিশ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

