চট্টগ্রামে কম্বলের গোডাউনে আগুন, তিন ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী এলাকায় একটি কম্বলের গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার বেলা ১টার দিকে গোডাউনটিতে আগুন লাগে। পরে বিকেলের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এতে কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোল রুম জানায়, বেলা ১টা ৩৫ মিনিটের দিকে খবর পেয়ে ৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। বিকেল ৪টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন পুরোপুরি নিভতে আরও সময় লাগবে।
স্থানীয়রা জানান, চারতলা ভবনের চতুর্থ তলায় কম্বলের গোডাউন এবং তৃতীয় তলায় জুতার গোডাউন রয়েছে। ভবনটিতে প্রায় দেড় শ মানুষ কাজ করে, তবে আগুনের সময় কোনো মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাই হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
স্থানীয় একজন ভবনমালিক জানান, আগুন সম্ভবত কম্বলের গোডাউন থেকে ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের ভবনগুলোতে মোটর পার্টস, এসি পার্টস, ইলেকট্রিক মালপত্র, লুব্রিকেন্টস, প্লাস্টিক পাইপ, ছাতা, আচারের গোডাউন এবং আমদানিকারকদের মজুত করা পণ্যসহ বিভিন্ন ধরনের মালপত্রের গোডাউন রয়েছে।
ঠিক কী কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, তা জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক জসিম উদ্দিন জানান, অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।