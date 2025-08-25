হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আদালতের বারান্দায় স্বামীকে ছুরিকাঘাত স্ত্রীর

নোয়াখালী প্রতিনিধি

ছুরিকাঘাতে আহত স্বামী। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীতে আদালত ভবনে স্বামীকে ছুরিকাঘাত করেছেন সুলতানা সিদ্দিকী (৩৭) নামের এক নারী। আজ সোমবার দুপুরে নোয়াখালীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের বারান্দায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত মহসিন উদ্দিন জুয়েল (৬০) বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস আগে জুয়েল তাঁর ভাই মতিউল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চেক ডিজ-অনারের মামলা করেন। আজ মামলাটির শুনানির জন্য স্ত্রী সুলতানাকে নিয়ে আদালতে আসেন জুয়েল। এ সময় আদালত ভবনের তৃতীয় তলার বারান্দায় সুলতানা সিদ্দিক হঠাৎ করে জুয়েলের গলায় ছুরিকাঘাত করেন। এ সময় উপস্থিত জনতা তাঁকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে আহত জুয়েলকে উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আহত জুয়েলের দাবি, তাঁর স্ত্রী সুলতানা মানসিকভাবে অসুস্থ।

সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম বলেন, জুয়েলের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ ছিল না। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ বলে তিনি নিশ্চিত করেছেন। পরে লিখিত দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন।

