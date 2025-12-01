হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

গতকাল রাতে ফটিকছড়ির নানুপুর এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে উপজেলার নানুপুর এলাকায় মিছিল করে কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন তাঁরা। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী নানুপুর লায়লা কবির কলেজ গেট থেকে মিছিলটি শুরু করে। বিনাজুরী গ্রিন টাওয়ার এলাকায় গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিলটিতে নেতৃত্বে দেন আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদ।

মিছিলটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে সটকে পড়েন তাঁরা। পরে মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন মন্তব্য লেখেন। এসব মন্তব্যে তাঁরা পুলিশের কড়া সমালোচনা করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী ব্যানার সহকারে মশাল হাতে মিছিলটি বের করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হেলমেট পরিহিত ছিলেন। বাকিরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে মিছিলে অংশ নিয়েছেন। তবে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদের মুখ খোলা ছিল।

এ বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ‘ভিডিও দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

