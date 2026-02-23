হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরের একটি বাসায় রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় শিশুসহ ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে হালিশহরের এইচ ব্লকের ‘হালিমা মঞ্জিল’ নামে একটি ভবনে এ বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম অপারেটর জানান, জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন শিপন, সুমন, শাওন, আয়েশা, আনাস, আয়মান, পাখি, সাখাওয়াত ও রানী আক্তার।

জানা গেছে, হালিমা মঞ্জিল নামে ৬তলা ওই ভবনটির তৃতীয় তলায় রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরিত হয়। এতে পুরো বাসায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাসায় থাকা শিশুসহ ৯ জন দগ্ধ হয়। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে স্থানীয়রা আগুনে দগ্ধদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নেভায়। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ আশেক জানান, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন জানান, চুলা থেকে গ্যাস লিক হয়ে রান্নাঘরে জমে যায়। জমে থাকা ওই গ্যাস থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

