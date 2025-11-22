হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় সিইউএফএল সার কারখানায় বিক্ষোভ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

সিইউএফএল সার কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এক করপোরেশন, এক পে স্কেল বাস্তবায়ন এবং কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের দাবিতে সিইউএফএল সার কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুই ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি পালন করা হয়। কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে শত শত শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নেন।

সিবিএর আইনবিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান জুয়েলের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সিবিএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নুরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান রানা, আরিফুর রহমান, জালাল আহমেদ, সাকিব আরমান প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বৈষম্য দূরীকরণে এক করপোরেশন, এক পে স্কেল বাস্তবায়ন, কারখানায় নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সংযোগ নিশ্চিতকরণ, পে কমিশনভুক্ত শ্রমিকদের মতো জাতীয় মজুরি কমিশনভুক্তদের ৫ শতাংশ প্রণোদনা এরিয়া ও ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা দ্রুত কার্যকর করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রমোশন, উচ্চতর গ্রেড, লাম্পগ্রান্ট বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

এ সময় সিইউএফএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, ‘শ্রমিক-কর্মচারীদের এসব দাবি শতভাগ যৌক্তিক। শ্রমিক-কর্মচারীরা কারখানার প্রাণ। তারা যদি সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে কারখানা ভালোভাবে চলতে পারবে না। তাই শ্রমিকদের এসব দাবি আমি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা পালন করব।’

