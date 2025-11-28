স্বামীকে কিডনি দানের অনন্য দৃষ্টান্ত, প্রশংসায় ভাসছেন স্ত্রী ফাতেমা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় এক স্ত্রী তাঁর জীবনসঙ্গীর জীবন বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করে ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্ত্রী ফাতেমা বেগম হেনার (৪৬) এই ত্যাগের ফলে নতুন জীবন পেলেন স্বামী মো. বেলাল মোড়ল (৪৮)।
মানিকছড়ি উপজেলার গচ্ছাবিল এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দুই সন্তানের জনক বেলাল মোড়ল দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তাঁর দুটি কিডনিই অকেজো হয়ে গেছে। যখন তাঁর জীবনপ্রদীপ প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম, ঠিক তখনই জীবনসঙ্গিনী ফাতেমা বেগম স্বামীর জীবন রক্ষায় নিজের একটি কিডনি দান করার সম্মতি দেন।
চিকিৎসক মো. কামরুল হাসানের অধীনে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সফলভাবে বেলাল মোড়ল ও ফাতেমা বেগমের কিডনি প্রতিস্থাপন (ট্রান্সপ্লান্ট) করা হয়।
বেলাল মোড়লের জ্যেষ্ঠপুত্র মো. ওমর ফারুক রাজু বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমার আব্বুর জীবন রক্ষায় আম্মু তাঁর একটি কিডনি দান করেছেন। বর্তমানে আব্বু ও আম্মু উভয়েই সুস্থ আছেন।’
অসুস্থ স্বামীর জীবন বাঁচাতে স্ত্রীর কিডনি দানের এই ঘটনাকে নিঃসন্দেহে অনন্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন সদর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, ‘আজকাল সমাজে স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে যখন অনেক ক্ষেত্রে ফাটল ধরছে, এই সময়ে একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীর জীবন বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করলেন। এটি ভালোবাসার এক অনন্য নিদর্শন।’