জেলের জালে উঠল ১৩টি গুলিসহ বিদেশি অস্ত্র

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  

খালে পাওয়া অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তের তুমব্রু খালে স্থানীয় এক জেলের জালে একটি বিদেশি এসএলআর অস্ত্র ও ১৩টি গুলি উঠে এসেছে। পরে সেগুলো ৩৪ বিজিবির সদস্যদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে সীমান্তের ৩১ নম্বর পিলারের পূর্বদিকে শূন্যরেখায় প্রবাহিত খালে মাছ ধরতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে।

৩৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সম্প্রতি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সীমান্ত চৌকি থেকে বিদ্রোহী একটি বাহিনীর সদস্যরা পালিয়ে এসে শূন্যরেখায় অবস্থান নিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের কারও ফেলে যাওয়া অস্ত্র এটি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে আরাকান আর্মির এক সদস্য ঘুমধুমে বিজিবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর কাছে একটি এসএমজি ছিল। আরেকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, আত্মসমর্পণকারী ওই সদস্য জানিয়েছেন, তাঁর মতো আরও তিন শতাধিক আরাকান আর্মির সদস্য সীমান্তের শূন্যরেখায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

৩৪ বিজিবির অধিনায়ক এস এম খায়রুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সীমান্তে শুধু অস্ত্র উদ্ধার নয়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাদক, চোরাচালান ও অবৈধ অস্ত্রবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

