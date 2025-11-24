কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অনিয়ম, কৃষকদের জন্য প্রদত্ত কৃষিঋণ, কৃষি ভর্তুকির অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত দুদক নোয়াখালী কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল নোমান ও পরিদর্শক মো. ইদ্রিসের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে বিভিন্ন কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
দুদকের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।