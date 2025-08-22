হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

থানার ৩০০ গজ দূরে ফোনের দোকানে চুরি, কোটি টাকার পণ্য লুট

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর সোনাগাজীতে দোকান থেকে জিনিসপত্র লুট করে নিচ্ছেন এক যুবক। ছবি: সিসি ক্যামেরা ফুটেজ থেকে নেওয়া

ফেনীর সোনাগাজী থানা থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে দুর্ধর্ষ চুরি হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে সোনাগাজী বাজারের শেখ আকিলা মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় মেসার্স ভাই ভাই ইলেকট্রনিকসে এ চুরি হয়।

চোরের দল অন্তত ৪৫০টি মোবাইল ফোন, ৫০টি হাতঘড়ি, সার্ভিসিংয়ের জন্য রাখা গ্রাহকদের ৫০টি মোবাইল ও ক্যাশবক্সে থাকা প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সজিবুল ইসলাম পলাশ। তিনি জানান, প্রতিদিনের মতো গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরেন। আজ সকালে এসে দোকানের তালা কাটা দেখতে পান। পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখেন, ছয়জনের একটি চোর চক্র মালপত্র লুট করছে। তিনি বলেন, ‘এত বড় আর্থিক ক্ষতিতে আমি এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।’

সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, দুই ব্যক্তি দোকানে ঢুকে ব্যাগে মালপত্র ভরছেন, বাকিরা মার্কেটের নিচে অবস্থান করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করে বলেন, মার্কেট থেকে থানার দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ। অথচ এত বড় চুরির পরও থানার ওসি বা সার্কেল এএসপি কেউ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সোনাগাজী বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মো. নুর নবী বলেন, এটি অত্যন্ত পরিকল্পিত ঘটনা। বাজারের পাহারাদার ভোর ৬টা পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন, চুরি ঘটে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে। সম্ভবত বাইরের কোনো চক্র এর সঙ্গে জড়িত।

এ বিষয়ে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বায়েজীদ হোসেন আকন জানান, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মামলা করেছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানার কাছে চুরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চুরির ঘটনা ভোরবেলায় ঘটে, তখন বাজারে নৈশপ্রহরী থাকে না এবং পুলিশের টহল ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা হয়।

সিসি ক্যামেরা থেকে চোর চক্রের কাউকে শনাক্ত করা হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ওসি বলেন, ‘আপনি যেটি দেখেছেন, আমিও সেটি দেখেছি। আমরা তদন্ত করছি।’

