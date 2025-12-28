হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ, দুর্ভোগ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ রোববার নগরীর প্রবেশমুখ শাহ আমানত সেতু এলাকায় বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
এতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এবং চরম দুর্ভোগে পড়েন বিভিন্ন গন্তব্যের যাত্রীরা। তবে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে যানজট মোকাবিলায় এই সড়ক ব্যবহারকারীদের বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি চলছিল। সার্বিক নিরাপত্তার জন্য অবরোধ স্থলের আশপাশে পুলিশের কঠোর নজরদারি দেখা গেছে।
অবরোধ কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনো মূল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রশাসনের এই নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত দুঃখজনক।
তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যে সরকার একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করতে পারে না এবং আসামি গ্রেপ্তার করতে অক্ষম, সেই সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করাও সম্ভব নয়।
এদিকে অবরোধে জনদুর্ভোগের বিষয়ে নগর পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক দক্ষিণ) মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান জানান, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যাতে যানবাহনের চাপ না বাড়ে, সে জন্য চালকদের বিকল্প সড়ক কালুরঘাট ও টানেল ব্যবহারের জন্য বলা হচ্ছে। যানজট এড়াতে পুলিশ সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।