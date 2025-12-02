হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না: সালাহউদ্দিন আহমদ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   

পথসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার–১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের বিএনপিদলীয় প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘কাউকে কাউকে এখানে বলতে শুনেছি, অমুক মার্কায় ভোট দিলে তরতরায়ে বেহেশতে যাবে। সেই রাস্তা কোনটা, আমি জানি না। সেই মার্কায় ভোট দেওয়ার আগে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কী অবস্থা আল্লাহ্ মালুম। ধর্মের এ রকম অপব্যাখ্যা কোনো সহি মুসলিমের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না।’

আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের রশিদ আহমদ চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দ্বীনকে বিক্রি করে দেওয়া, ধর্মকে বিক্রি করে দেওয়া নাজায়েজ। আমরা শতকরা ৯০ থেকে ৯২ ভাগ মানুষ মুসলিম, প্রকৃতপক্ষে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত। মদিনা ইসলামের অনুসারী।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘কেউ কেউ বলে, এবার ইসলামের পক্ষে একটা ভোট দেন। ইসলাম ভোটে দাঁড়িয়েছে নাকি! নিজেদের ইমান নষ্ট করবেন, আরেকজনের ইমান নষ্ট করার জন্য কেন ভাষণ দেন?

‘সরাসরি জান্নাতের টিকিট পেয়েছেন ১০ জন। এর বাইরে ১১ জনও না। এখন যারা জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে, তারা হয়তো ১১ নম্বর হতে পারে, আস্তাগফিরুল্লাহ্। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে আখেরি জমানায় ইমান নষ্ট করার মতো কার্যকলাপ এখানে না চলে। পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না।’

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘আপনারা সতর্ক থাকবেন, আমাদের সহজ-সরল মা-বোনদের বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক বড়-বড় কিতাব-ডিকশনারি নিয়ে যাবে বোঝানোর জন্য। এখানে দিলে নেহায়েত জন্নাতে যাওয়া যাবে। এই পার্টিকে যেখানে পাবেন, সেখানে ঠেকাবেন।’

পথসভায় বক্তব্য দেন সালাহউদ্দিন আহমদের স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য হাসিনা আহমদ, জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামীম আরা স্বপ্না, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এম মোবারক আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফখরুদ্দিন ফরায়েজি, পৌরসভা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম হায়দারসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

