হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সেন্ট মার্টিন-টেকনাফ রুটে স্পিডবোট উল্টে মা-মেয়ের মৃত্যু

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের কারণে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সেন্ট মার্টিন থেকে টেকনাফ ফেরার পথে শাহপরীর দ্বীপের ঘোলারচর এলাকায় স্পিডবোট উল্টে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন সেন্ট মার্টিন পূর্বপাড়া এলাকার মরিয়ম খাতুন (৩৫) ও তাঁর মেয়ে মহিমা (৫)। রোববার (১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শাহপরীর দ্বীপ ঘোলারচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্পিডবোটটিতে নারী, পুরুষ, শিশুসহ মোট সাতজন যাত্রী ছিলেন। সাগরের ঢেউয়ের কারণে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। পরে পাশের অন্য একটি স্পিডবোট দ্রুত পৌঁছে যাত্রীদের উদ্ধার করে।

স্পিডবোটের চালক মো. আরিফ জানান, সাগর প্রচণ্ড উত্তাল থাকায় বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আশিফ আলভী জানান, দুজনকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করছে।

সম্পর্কিত

কুবি প্রেসক্লাবের নেতৃত্বে তনয়-আব্দুল্লাহ

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

হাতিয়ায় বেগম জিয়ার রোগমুক্তিতে কোরআন খতম ও দোয়া

চট্টগ্রামে নতুন রোগী ৭৫: স্থানীয় ও প্রবাসীদের মধ্যে এইডস ছড়িয়েছে বেশি

চট্টগ্রামে চালু হলো ই-পারিবারিক আদালত

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে অন্তর্ভুক্তি চান আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

বান্দরবানে ৪ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

পটিয়া পৌরসভা: যেন ময়লার বেড়িবাঁধ, ৩৫ বছরের ভোগান্তি

সীতাকুণ্ডে পিকআপ ভ্যানচাপায় পথচারী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা