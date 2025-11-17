পতেঙ্গায় বাসে আগুন

চট্টগ্রামের পতেঙ্গাতে সড়কের পাশে রাখা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে পতেঙ্গা থানার কাঠগড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে বলা হয়, রাত দেড়টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে তাদের একটি গাড়ি গিয়ে আগুন নেভায়। এর আগে বাসের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আগুনে বাসের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে।
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির রায় ঘিরে দুর্বৃত্তরা এই নাশকতা চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মুহাম্মদ সুলতান আহসান উদ্দিন বলেন, রোববার রাত দেড়টার দিকে মোটরসাইকেলে করে আসা দুই যুবক বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। বাসে কেউ না থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
এর আগে একই দিন সন্ধ্যায় নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটায় দুর্বৃত্তরা।