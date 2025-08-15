গভীর সমুদ্রে ডাকাতের কবলে ট্রলার, ৩ দিন পর ১৫ জেলে উদ্ধার

গভীর সমুদ্রে ডাকাত দলের কবলে পড়েছে মাছ শিকারের একটি ট্রলার। ডাকাতেরা ট্রলারে থাকা মাছ, খাবার, জাল, ইঞ্জিনের ব্যাটারি, তেলসহ বিভিন্ন জিনিস লুট করে নেয়। এরপর ১৫ জেলেসহ ইঞ্জিন বিকল ট্রলারটি সমুদ্রে ভাসতে থাকে তিন দিন ধরে। জেলেরা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক না পাওয়ায় কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি। একপর্যায়ে কোস্ট গার্ড তাঁদের উদ্ধার করে।
আজ শুক্রবার কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ৮ আগস্ট ১৫ জেলেসহ একটি ট্রলার সমুদ্রে যায়। এটি ১২ আগস্ট নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চর ঈশ্বরগাংগুরিয়ার দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ডাকাতির শিকার হয়। পরে তিন দিন সমুদ্রে ভেসে থাকার পর মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল দেন জেলেরা। পরে বিষয়টি কোস্ট গার্ডকে জানানো হয়।
মিডিয়া কর্মকর্তা রাফিদ জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ১৫ জেলেসহ ট্রলারটি নিরাপদে উদ্ধার এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কোস্ট গার্ড স্টেশন ভাসানচরে নিয়ে আসা হয়। পরে তা মালিক পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।