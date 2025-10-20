হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জোবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে সুবর্ণচরে মানববন্ধন

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি: 

আজ সকালে জোবায়েদ হোসেন হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার শহীদ জয়নাল আবেদীন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম ব্যাচের ছাত্র জোবায়েদ হোসেনের হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মানববন্ধনের আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় এলাকাবাসী।

শহীদ জয়নাল আবেদীন সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের নম্র, ভদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থী ছিল জোবায়েদ। তাকে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারিতে দেখা গেছে। সাহসী শিক্ষার্থী জোবায়েদ হোসেনকে দুষ্কৃতকারীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। শুধু দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই, জোবায়েদ হোসেন হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে হবে।’

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এই হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করবে বলে তাঁরা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সাবেক প্রধান শিক্ষক বাবু শিমুলচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম, চরজুবিলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হেলাল উদ্দিন, উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক আলী আহসান মোহাম্মদ তারেক, চরজব্বার কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক আবদুল্লা আল আরিফ, তাঁর সহপাঠী ইফতেখার আহমেদ খালেদ, মুহিব উল্যাহ মুহিব উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও শিক্ষক, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

উল্লেখ্য, রাজধানীর আরমানিটোলার পানির পাম্প গলির একটি ভবনের সিঁড়ি থেকে ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. জোবায়েদ হোসেনের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই ভবনের একটি বাসায় তিনি টিউশনি করতেন। জোবায়েদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

