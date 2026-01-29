হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সরকারি কাজের বালুর ট্রাক আটকে চাঁদা দাবির অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

অভিযুক্ত যুবদল নেতা সাইফুল হায়দার রাসেল। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে সরবরাহ করা বালুর ট্রাক আটকে চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি পৌরসভা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হায়দার রাসেলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় চাঁদা দাবির একাধিক অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

অডিওগুলোতে গাড়িপ্রতি ১৫০-২০০ টাকা চাঁদা দাবি করার কথা শোনা যায়। একটি অডিওতে সাইফুল হায়দার রাসেলকে বলতে শোনা যায়, পৌরসভার কোথাও মাটি বা বালু ফেলতে হলে তাঁকে টাকা দিতে হবে। অন্যথায় সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বা বেসরকারি কোনো কাজই করতে দেওয়া হবে না।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সাইফুল হায়দার রাসেলের চাঁদাবাজিতে তাঁরা অতিষ্ঠ। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে গালাগাল ও হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি ২৭ জানুয়ারি রাতে চাঁদা না দেওয়ায় মেসার্স নুর এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজারসহ কয়েকজনকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ২৮ জানুয়ারি ফটিকছড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন পৌরসভা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইসতিয়াক আহমদ চৌধুরী তানভীর।

এ বিষয়ে মেসার্স নুর এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী নুর উদ্দিন জানান, ২৭ জানুয়ারি রাতে সাইফুল হায়দার রাসেল দলবল নিয়ে বালুর গাড়ি আটকে প্রথমে গাড়িপ্রতি ২০০ টাকা দাবি করেন। ম্যানেজার টাকা দিতে অস্বীকার করলে পরে গাড়িপ্রতি ১৫০ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না পেয়ে ম্যানেজার ও গাড়ির চালককে মারধর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় ছাত্রদল নেতা তানভীরসহ কয়েকজন ঘটনাস্থলে গেলে তাঁদেরও গালাগাল করা হয়। পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

নুর উদ্দিন জানান, তিনি জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে দরপত্রের মাধ্যমে বালুমহাল ইজারা নিয়ে বৈধভাবে বালু বিক্রি করছেন। বিবিরহাট বাজারে সরকারি মডেল মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পে বালু ভরাট দায়িত্বও তাঁর প্রতিষ্ঠানের।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সাইফুল হায়দার রাসেল ২০২১ সাল থেকে বিদেশে অবস্থান করছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তিনি দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে সম্প্রতি তিনি আবার ফটিকছড়ি পৌরসভা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক পদ বাগিয়ে নেন।

অভিযোগের বিষয়ে সাইফুল হায়দার রাসেল বলেন, ‘নুর এন্টারপ্রাইজের একজন ব্যবসায়িক অংশীদার আওয়ামী লীগের নেতা এবং মামলার আসামি। বিষয়টি নিয়ে আমি প্রতিবাদ করেছি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা আমার ওপর হামলা চালিয়েছেন। নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় তখন অভিযোগ দিতে পারিনি। শিগগির লিখিত অভিযোগ দেব।’

ফটিকছড়ি পৌরসভা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব আহসানুল করিম রাজন বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে অনেকেই ফেসবুকে লেখালেখি করছেন। নির্বাচনের এ সময়ে এ ধরনের ঘটনা নিয়ে আমাদের দল বিব্রত হচ্ছে। আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতারা এটি দেখবেন।’

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

