রাঙ্গুনিয়ায় ঘরে ঢুকে যুবককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় রুবেল (৩৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা মো. মোরশেদ (২৮) নামের একজন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার পদুয়া ইউনিয়ন ৫ নম্বর ওয়ার্ড হারুয়ালছড়ি ইকোপার্কসংলগ্ন একটি বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ রুবেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। রুবেল একই এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধারণা, অপরাধ কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, রুবেল পদুয়া ইউনিয়নের হারুয়ালছড়ির একটি বসতঘরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মোরশেদ ও আজিম নামের আরও দুই সহযোগী ছিলেন। গতকাল দিবাগত রাত আড়াইটা থেকে ৩টার মধ্যে হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল দুর্বৃত্ত ওই বসতঘরে ঢুকে পড়ে। প্রথমে ঘরের বাইরে শটগানের একটি গুলি ছুড়লে শব্দ শুনে পালিয়ে যান আজিম। এরপর অস্ত্রধারীরা ভেতরে রুবেলকে পেয়ে কুপিয়ে, গলা কেটে ও গুলি করে হত্যা করে। তাঁর বাম হাতে গুলি ও কবজির অর্ধেক কেটে ফেলা হয়। এ ছাড়া অণ্ডকোষ কাটা ও বাম পায়ে কোপের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। রুবেলের সঙ্গে থাকা মোরশেদের হাতেও কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। তিনি এখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।
দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, যুবক রুবেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজিমকে থানায় আনা হলে তিনি কাউকে চিনতে পারেননি বলে জানান এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মোরশেদের মোবাইলটি জব্দ করা হয়েছে। কারা, কেন এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।