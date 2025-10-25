হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবদলের কর্মী নিহত

রাউজান প্রতিনিধি

সন্ত্রাসীদের গুলিতে মো. আলমগীর খুন হয়েছেন

চট্টগ্রামের রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে মো. আলমগীর ওরফে আলম (৫৫) নামের যুবদলের এক কর্মী খুন হয়েছেন। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চারাবটতল এলাকার রশিদরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

নিহত আলমগীর ওই এলাকার চৌধুরীবাড়ির আব্দুস সাত্তারের ছেলে। তিনি যুবদলের কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। আলমগীর বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক গোলাম আকবর খোন্দকারের অনুসারী বলে জানা গেছে। গোলাম আকবর খোন্দকারের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

